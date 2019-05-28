جريمة بشعة تهز صفرو .. شخص يقتل آخر بطعنات غادرة

ع محياوي – هبة بريس

اهتزت مدينة صفرو في منتصف ليلة الاثنين / الثلاثاء 27 – 28 ماي الجاري، بحديقة ” زن – طق ” قرب المسبح البلدي بصفرو على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب من حي بنصفار ” الشعبة ” يبلغ من العمر 19 سنة.

وأفادت مصادر لـ ” هبة بريس ” أن الجريمة إرتكبت بعد شجار نشب بين شخصين تحول إلى تشابك وعراك بالأيدي بينهما، ليستل الثاني سكينا ويحاول توجيه طعنات لغريمه غير أن شخصا ثالث تدخل لفك النزاع لكنه تلقى الطعنة على مستوى البطن و القلب أردته قتيلا على الفور و لاذ الجاني المتهم بالقتل الى وجهة غير معلومة.

وفور إبلاغها بالحادث، انتقلت عناصر الأمن إلى مسرح الجريمة، وعملت على نقل الضحية إلى المستعجلات في حالة حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى محمد الخامس وتم وضعه بمستودع الأموات قصد التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات و حيثيات هذه الجريمة و بهذا يكون معدل الجريمة بصفرو في تصاعد من المسؤول..؟.

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