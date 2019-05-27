توقيف جزائري يشتبه في ارتكابه اعتداء ليون

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف شاب جزائري يبلغ من العمر 24 عاما، فضلا عن والديه وأحد أقربائه، للاشتباه بأنه مرتكب الاعتداء بطرد مفخخ الجمعة في ليون، ما أدى إلى جرح 13 شخصا.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي وصل الى ليون لمتابعة التحقيق: “لا يزال التحقيق مستمرا، لا يعود لي أن أخبركم المزيد عن هذا الشخص”.

وأكد وزير الداخلية أنه “لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن”، مضيفا: “أدعو الجميع إلى احترام التحقيق”.

وقال رئيس بلدية ليون جيرار كولومب إن المشتبه به الرئيسي طالب في كلية للمعلوماتية غير معروف من قبل الشرطة. وتعتبر نيابة باريس أن الشاب الجزائري هو المنفذ المفترض للاعتداء الذي اعتبر على علاقة بالإرهاب.

وأعلنت النيابة العامة في باريس المكلفة التحقيق توقيف والدته ووالده و”طالب ثانوية راشد” جزائري أيضا من أقربائه، على ذمة التحقيق.

وأضاف المصدر أن الشرطة تستجوب أيضا شقيقته من دون توقيفها

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