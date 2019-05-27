برلماني من “البيجيدي” يسائل وزارة الداخلية حول تشميع بيوت “العدل والإحسان

هبة بريس ـ الرباط

وجه نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “إقدام السلطات المحلية على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان بعدة مدن مغربية”.

وقال المستشار البرلماني في نص سؤاله، إن “السلطات المحلية أقدمت على تشميع بيوت لأعضاء من جماعة العدل والإحسان، بكل من وجدة، القنيطرة، الدارالبيضاء، أكادير، طنجة، فاس والجديدة”، معتبرا أن هذه الخطوة “تعطي الإنطباع بأن المسألة لا تتعلق بقرارات محلية منعزلة، بقدر ما أن الأمر يتعلق بأوامر مركزية لمسؤولي وزارة الداخلية تنفذ بالمدن والأقاليم”.

وساءل الأندلوسي وزير الداخلية عن “المرجعية القانونية والحقوقية التي استندت عليها وزارته لتشميع منازل وبيوت مواطنين مغاربة، خاصة أن الفصل 21 من الدستور يضمن لكل فرد “حماية ممتلكاته”.

كما تساءل عن”الإجراءات والمساطر القانونية التي اتبعتها وزارة الداخلية في حرمان مواطنين من منازلهم، في ظل مقتضى دستوري واضح وارد في الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على أنه لا تنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون”.

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