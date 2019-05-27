الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتج على تحكيم مباراة الزمالك ونهضة بركان

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنها بعثت برسالة إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحتج من خلالها على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار المباراة التي جمعت أمس الأحد بمدينة الإسكندرية، بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز الفريق المصري بالضربات الترجيحية 5-3 (1-1).

وجاء في الرسالة التي نشرتها الجامعة على موقعها الإلكتروني”يؤسفنا من خلال هذه الرسالة أن نتقدم باحتجاج على التحكيم الفاضح للمباراة التي جمعت أمس الأحد بالاسكندرية بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهاية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ليس من المقبول أن ترتكب مثل هذا الأخطاء الخطيرة في لقاءات حاسمة مثل هذه”.

ولخصت الجامعة، حسب بلاغ لها، أبرز الأخطاء موضوع الاحتجاج في التأويل والتطبيق السيء لقانون اللعب من طرف حكم اللقاء، حيث أساء تطبيق القانون أثناء تنفيذ الضربات الترجيحية (قانون 10 -البند 7.صفحة 98 من قانون اللعب النسخة الفرنسية 18/19 والصفحة 100 19/20). وأثناء الضربات الترجيحية التي حسمت في النتيجة، حيث تجاوز حارس مرمى الزمالك خط المرمى قبل تسديد الكرة، فيما كان يجب عليه البقاء فوق الخط في مواجهة مسدد الضربة الترجيحية وبين القائمين حتى يتم رمي الكرة.

كما جاء في رسالة الجامعة، أن الحكم قرر إعادة ضربة الجزاء بعد إشعاره من قبل حكم الفيديو (فار) بدعوى خرق القانون، لكنه لم يشهر ورقة الإنذار في وجه حارس مرمى فريق الزمالك، وهو ما يعد تطبيقا معيبا للقانون (خطأ تقني)، فضلا عن أنه سبق إنذار حارس المرمى، ولو أشهر الحكم ورقة صفراء ثانية كان سيتم طرد الحارس، وهو ما يفسر بالخطأ التقني في تطبيق القانون.

وقالت الرسالة الموجهة إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إن “فريق نهضة بركان بعث لكم وبصفة استعجالية احتجاجه مرفوقا بنسخة منه. وسنكون ممتنين بتلقي جواب سريع على احتجاجنا، الذي من شأنه إصلاح هذا الخطأ الذي ارتكب في حق فريقنا في هذه الظروف”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0