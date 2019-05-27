انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي ل “موئل الأمم المتحدة”

هبة بريس ـ و م ع

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيد عبد الأحد فاسي فهري، أن انتخاب المغرب، اليوم الإثنين بنيروبي، عضوا في المجلس التنفيذي ل”موئل الأمم المتحدة”، سيتيح له الانفتاح أكثر على البلدان الأعضاء، خاصة الإفريقية منها، للاستفادة من الخبرة التي راكمها في مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان واستلهام، في الوقت ذاته، تجارب بلدان أخرى بالقارة في هذا المجال.

وأضاف السيد فاسي فهري، الذي يرأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الانتخاب، سيمكن المغرب من التموقع مجددا في المشهد الدولي، لا سيما في إفريقيا، وخاصة في إطار التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي.

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