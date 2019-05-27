راموس يطلب الرحيل عن بطل أوروبا

هبة بريس ـ رياضة

اشعل قائد نادي ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، سوق الانتقالات الصيفية مبكراً، بطلبه الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات على مختلف الصعد؛ المحلية والقارية والدولية.

وفي هذا الإطار، ذكر أحد البرامج الرياضية الإسبانية الشهيرة، أن راموس أبلغ إدارة النادي الملكي السماح له بالرحيل عن قلعة “سانتياغو برنابيو” هذا الصيف مجاناً.

وأضاف أن المدافع الدولي الإسباني يمتلك عرضاً ضخماً من أجل الدفاع عن ألوان أحد الأندية الصينية، لكن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز ردَّت سريعاً برفض طلب راموس.

في السياق ذاته، تؤكد تقارير صحفية إسبانية أن راموس يرغب بقوة في تمديد عقده مع فريق “القلعة البيضاء”، مقابل حصوله على زيادة في راتبه السنوي بمليوني يورو، وهو ما يعني نيله 14 مليوناً في الموسم الواحد.

وكان النادي الملكي قد تعاقد مع راموس صيف عام 2005، ولعب منذ ذلك الوقت بأكثر من 600 مباراة رسمية في مختلف البطولات والمسابقات، علماً أن عقده الحالي ينتهي صيف 2021.

وحصد راموس مع الكتيبة المدريدية 20 لقباً متنوعاً: دوري أبطال أوروبا (4)، وكأس العالم للأندية (4)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، والليغا (4)، وكأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (3).

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