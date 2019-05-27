أكادير: الأمن يعتقل طالبين يروجان أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات

احمد وزروتي ـ هبة بريس

تمكنت فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الأحد 26 ماي، من توقيف طالبين جامعيين يبلغان من العمر 25 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أجهزة الكترونية معدة للغش في الامتحانات.

وجرى توقيف المشتبه فيهما،حسب مصادر هبة بريس، في عمليتين أمنيتين متفرقتين، وذلك على خلفية البحث الذي تم فتحه إثر رصد منشورين فايسبوكيين يعرضان للبيع أجهزة الكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات؛ حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 08 أجهزة لدى المشتبه فيه الأول، و06 وحدات لدى المشتبه فيه الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف جميع المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.

وفي نفس السياق، تمكنت شرطة الحدود بمطار المسيرة بأكادير، الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص كان يهم بمغادرة التراب الوطني في اتجاه دولة الصين، وبحوزته 22 جهازا مماثلا؛ حيث كشف البحث أنه كان ينوي استبدالها لدى مزوديه إثر تعرضها للعطب.

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