الجزائر تصدر مذكرة توقيف دولية ضد وزيري الزراعة والصناعة السابقين ‎

هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، مذكرة توقيف دولية في حق كل من وزير الزراعة السابق عبد القادر بوعزقي ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.

وعُلم أن الوزيرين هربا قبل أيام إلى الخارج، بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل الماضي، وفق مصدر قضائي لـوكالة “إرم نيوز“.

يأتي ذلك بعد أن باشرت النيابة العامة للمحكمة العليا، أمس الأحد، إجراءاتها من أجل محاكمة 12 مسؤولًا حكوميًا بارزًا في عهد بوتفليقة.

ويتواجد الوزير بوعزقي منذ أيام في كندا، فيما يتنقل الوزير بوشوارب بين لبنان وفرنسا، ويفترض أنهما سيتعرضان للاعتقال بأمر دولي من الإنتربول، والأمر يخص وزراء ومسؤولين آخرين.

وعلى اعتبار أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، فإن ذلك يمكنها من تسلم المتهمين وإخضاعهم للتحقيق بطريقة عادية، لأن كل الدول الأعضاء بهذه المنظمة ملزمة بتسليم المتابعين قضائيًا لأي دولة عضو.

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