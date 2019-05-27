أمير المؤمنين يترأس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الإثنين 27 ماي بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي الدرس بين يدي جلالة الملك، الأستاذ محمد لعروسي ، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى ابن سينا بالرباط ، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “أسرار القلب بين الإشارات الدينية والمتغيرات العلمية “، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة الحج ” أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ” .

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

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