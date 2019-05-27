“بغينا تيران ديال الكورة”.. شباب السالمية ينتفضون ضد مسؤولي البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

”بغينا تيران ديال الكورة في السالمية” ، شعار مطلب رفعه شباب منطقة السالمية 2 بمنطقة سباتة بالدار البيضاء تزامنا مع إحدى دوريات كرة القدم المنظمة بحيهم و ذلك للتعبير عن جام غضبهم من تجاهل المسؤولين و تماطلهم في تنفيذ وعودهم للشباب بتوفير أبسط المتطلبات و هي ملعب لكرة القدم.

شباب منطقة السالمية 2 استغلوا مناسبة دوري رمضاني يجمع شمل غالبية سكان المنطقة و شبابها من أجل التعبير عن رغبتهم في التوفر على ملعب يليق بالمنطقة و ساكنتها التي تعد بالألاف ، حيث أن الملجأ الوحيد للشباب حاليا بالسالمية 2 هو فضاء إسمنتي عبارة عن طريق للسيارات يستعملونه مؤقتا للعب كرة القدم.

و يلوم سكان السالمية 2 مسؤولي المنطقة و منتخبيها الذين فضلوا مصالحهم الخاصة على مصالح الساكنة ، مستندين في ذلك للإنجازات الكثيرة التي تحققت في أحياء مجاورة لهم كمنطقة ابن امسيك مثلا و التي أضحت مضرب مثل في المنجزات التي رأت النور بها خلال السنوات الأخيرة و الملاعب الرياضية الكثيرة التي أنجزت بها عكس منطقتهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0