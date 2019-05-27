السيسي عن مباراة الزمالك وبركان: “أداء مشرف يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي”

نُشر بتاريخ :  2019-05-27 - 15:29
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هبة بريس - الرباط

هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، شعبه بالفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال السيسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي.”

هذا ويشار الى أن فريق نهضة بركان انهزم في مباراة إياب نهائي كأس الكوفدرالية أمام فريق الزمالك المصري بهدف دون مقابل ليتعادل الفريقان في مجموع الفريقين بعدما سبق للفريق البركان أن فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد , قبل أن يعجز أبناء منير الجعواني في تجاوز ضربات الترجيح والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 5 ل 3 .

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