خلال شهر رمضان… حجز وإتلاف أزيد من 44 طن من المواد الغذائية الفاسدة بجهة الشرق‎

هبة بريس – وجدة

أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الشرق بأن عمليات المراقبة المنجزة خلال النصف الأول من رمضان أسفرت عن حجز وإتلاف أزيد من 44 طن من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وحسب بلاغ للمديرية الجهوية الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه ، فقد حجزت 33,5 طن من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي و11,3 طن من المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وفي إطار إجراءات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها المديرية الجهوية بغية تأمين سلامة وصحة المستهلك وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات المنعقدة بعمالات وأقاليم الجهة الشرقية حول الاستعدادات لشهر رمضان، كثفت مصالح التفتيش والمراقبة في إطار لجان مختلطة، خلال النصف الأول من الشهر الفضيل (من 7 إلى 22 ماي الجاري) المراقبة الصحية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بجميع نقط بيع وتخزين المواد الغذائية.

وقامت كذلك مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالنقطة الحدودية ببني انصار بمراقبة 1402 طن من المواد الغذائية المستوردة، كما أنجزت لجان المراقبة المحلية والإقليمية 540 زيارة ميدانية للمراقبة.

ومكنت عمليات التفتيش والمراقبة المنجزة خلال هذه الفترة بمختلف أقاليم الجهة، بحسب المصدر، من مراقبة حوالي 260000 طن، وأخذ 66 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، منها 11 عينة للمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني و55 عينة من المواد الغذائية ذات الأصل النباتي.

وتم أيضا تحرير 32 محضر مخالفة، كما تم إنجاز 1100 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها؛ وفق المصدر ذاته.

وأسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ويتعلق الأمر ب 870 كلغ من الحلويات و230 كلغ من المعلبات النباتية و145 لتر من زيت المائدة والمواد الذهنية و28497 لتر من المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الأخرى و256 كلغ من التمر والفواكه الجافة الأخرى و2790 كلغ من الدقيق والكسكس والعجائن و101 كلغ من المواد السكرية و70 كلغ من الخضر والفواكه الطازجة و312 كلغ من المواد الغذائية المختلفة.

كما يتعلق الأمر ب 2631 كلغ من اللحوم الحمراء و440 كلغ من اللحوم البيضاء و2550 كلغ من الأحشاء و102 كلغ من اللحوم والكبد المهربة و410 كلغ من مستحضرات الأحشاء و428 كلغ من مشتقات اللحوم الحمراء و125 كلغ من مشتقات اللحوم البيضاء و316 كلغ من الحليب ومشتقاته و300 كلغ من الأسماك و156 وحدة من البيض و812 كلغ من معلبات اللحوم و7 كلغ من العسل و330 من المثلجات الحليبية.

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