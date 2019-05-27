إخلاء محطة القطارات الشمالية في بروكسل بعد إنذار بوجود قنبلة

هبة بريس - وكالات

قامت الشرطة البلجيكية بإخلاء محطة القطارات الشمالية بالعاصمة بروكسل إثر تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.

وأوضحت الشرطة أن التدابير المتخذة “عادية” وتتخذ “كل مرة عند تلقي الإنذار للتحقق منه”.

من جانبها، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية SNCB عبر “تويتر” أن القطارات لا تتوقف في المحطة الشمالية حاليا “بسبب خطر وجود قنبلة”.

وبسبب إخلاء مبنى المحطة الشمالية والذي تقع فيه مكاتب تابعة لمديرية النقل المحلية، اضطرت السلطات إلى إيقاف الحركة عبر أنفاق الطرق في المدينة مؤقتا، “لأسباب أمنية”.

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