بعد اسثتنائه من لائحة المنتخب.. نجم الرجاء يطير للسعودية لتوقيع عقد احترافه‎

هبة بريس – القسم الرياضي

أفصح الناخب الوطني هيرفي رونار اليوم عن لائحة الاسود التي ستشارك في المعسكر التدريبي بالرباط استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا المنظمة بمصر ، حيث لم تشمل اللائحة أي لاعب من نادي الرجاء الرياضي فيما تم استدعاء ثلاثة لاعبين فقط ينشطون بالدوري المحلي و هم المحمدي حارس بركان و التكناوتي حارس عرين الوداد و باعدي جناح حسنية أغادير.

و كان عدد من المتتبعين يتوقعون أن تشهد لائحة المنتخب المغربي الأولية تواجد بعض لاعبي الرجاء و الوداد الذين قدموا موسما اسثتنائيا و في مقدمتهم بدر بانون و زكرياء حدراف و محسن ياجور و وليد الكرتي و إسماعيل الحداد ، غير أن هيرفي رونار كان له رأي أخر وفق معايير خاصة بعدما فضل اللاعبين المخضرمين و المحترفين على منتوج البطولة المحلية.

و في الوقت الذي تم اسثتناؤه من اللائحة الأولية للمنتخب ، علمت هبة بريس من مصادر مقربة من اللاعب الرجاوي زكرياء حدراف و الذي انتهى عقده مع ناديه الأخضر و لم يقم بتجديده لحدود الساعة أنه اقترب من التوقيع في كشوفات نادي سعودي.

ذات المصادر كشفت أن إدارة نادي ضمك السعودي الصاعد حديثا للدوري الاحترافي الممتاز توصلت لاتفاق مع مهاجم النسور للتوقيع في النادي لموسم واحد قابل للتجديد ، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في غضون اليومين القادمين.

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