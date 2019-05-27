وفاة والد أستاذة متعاقدة بمستشفى الرباط .. ومصدر يكشف التفاصيل الكاملة للواقعة

ل أ - هبة بريس

توفي صباح يومه الاثنين، عبد الله حجيلي والد الأستاذة المتعاقدة هدى الحجيلي، الذي كان يرقد بمصلحة العناية المركزة بالمركز الاستشفائي السويسي بمدينة الرباط.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع، أن تفاصيل الواقعة تعود الى يوم 24 أبريل، حيث نظم عدد من أساتذة التعاقد مسيرة احتجاجية مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.

و في إطار حماية الأمن والنظام العامين، وبعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا، رفض المحتجون الاستجابة للسلطات العمومية، قبل أن تقوم بفض هذا التجمهر.

وأضاف ذات المصدر، أن بعض المحتجين، عثروا صدفة على المدعو عبد الله حجيلي، بعد منتصف الليل، ملقى على الرصيف قرب المحطة الطرقية “القامرة”، حيث تم إشعار النيابة العامة فورا بهذا الحادث، والتي أمرت بإجراء بحث في الموضوع وتتبع الحالة الصحية للضحية، كما تم الاستماع لشهود عيان في محاضر قانونية.

و أكد شهود عيان تم الاستماع اليهم، وفق المصدر ذاته، أن عبد الله لحجيلي كان يركض فوق بركة مائية بحذاء مطاطي، بعد تناوله لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات الخفيفة، دون أن يتعقبه أي شخص، قبل أن ينزلق ويسقط عرضيا على سياج من الاسمنت محاط بحجارة حادة ومسننة، حيث تعرض للدهس بسبب الازدحام والتدافع بين حشود الأساتذة الذي كانوا يركضون في مختلف الاتجاهات .

وتابع مصدر الجريدة، أن عددا من المتجمهرين قاموا بدهس المعني بالأمر، بسبب حالة الفوضى والازدحام، قبل أن تلتحق به ابنته التي كانت من بين المحتجين، وتبدأ في الصراخ إلى أن أغمي عليها، لتحل السلطات بعين المكان وتنقل الاثنين الى مصلحة المستعجلات.

هذا واشار مصدرنا، الى أن هدى لحجيلي غادرت مصلحة المستعجلات بعد مدة قصيرة، غير أن والدها تم تشخيص إصابته على مستوى الرأس وفي ذراعه، وتقرر الاحتفاظ به تحت العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة قبل ان يلفظ أنفاسه الاخيرة صباح اليوم.

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