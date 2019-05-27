“البريكولاج” يسبق زيارة الملك للمحمدية و الأشجار تنمو بشكل مفاجئ‎

هبة بريس – الدار البيضاء

حركة غير عادية و غير معهودة تلك التي تشهدها مدينة المحمدية التي كانت حتى وقت قريب تلقب بعاصمة الزهور ، هاته الزهور التي اختفت منذ زمان قبل أن تعود للظهور فجأة و بدون سابق إنذار في عدد من شوارعها الرئيسية و حدائقها العمومية و السبب الزيارة الميمونة لعاهل البلاد لهاته المدينة.

و استفاق سكان مدينة المحمدية مؤخرا على وقع أعمال ترقيع واسعة النطاق شملت عددا من الشوارع و المدارات الطرقية و الواجهات ، حيث تحولت المدينة لورش مفتوح ، ليلا نهارا ، في سباق مع الوقت ، حتى تمر الزيارة الملكية في أحسن الظروف و حتى لا تشمل مسؤوليها غضبة عاهل البلاد.

و فجأة نبتت الأشجار و النخل و الورود و العشب في عدد من الشوارع بمدينة المحمدية ، و تم طلاء الأرصفة بالصباغة بعدما ظلت لسنوات تشهد على واقع مرير تتخبط فيه المدينة ، و أضحى “البريوكلاج” الذي يقوم به المسؤولون في هذا الوطن أمرا لا مفر منه استباقا لكل زيارة ملكية و ذلك حفاظا على مناصبهم و مراكز مسؤولياتهم حتى لا يشملهم عقاب الملك إذا ما افتضح أمرهم.

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