تيزنيت : الحجز على حساب بنكي لشركة عقارية بسبب تلاعبات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت رئاسة المحكمة الإبتدائية لتيزنيت ، بالحجز على حســاب بنكي لمشروع سكني عبارة عن شقق في طور الإنجاز وسط المدينة على مستوى طريق تافراوت .

الأمر القضائي بالحجز جاء نتيجة حكم صدر لصالح أحد المنخرطين في المشروع ، كان قد رفع دعوى قضائية ضد شركة عقارية يتهمهم فيها بتخلفهم عن التزامتهم تجاهه كمنخرط للإستفادة من المشروع السكني السالف الذكر .

المتضرر أكد في شكايته أنه أبرم مع الشركة، عقد وعد بالبيع يتعلق بشراء شقة سكنية و مستودع وأدى لها الثمن المتفق عليه وهو 870 الف دهم ، إلا أن الشركة ، وفق ما جاء في شكاية المنخرط ، تخلفت عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهه و المتمثلة في نقل الملكية و تحرير عقد البيع النهائي على الرغم من توجيهه الإنذار لها .

من جهة أخرى ، علمت الجريدة أن عدد من المنخرطين آخرين في نفس المشروع وضعوا شكاياتهم لدى و كيل الملك بنفس المحكمة، مطالبين ارجاع دفعوتاهم المالية في المشروع .

وفي نفس الوقت فالمشروع ذاته عرف توقفا مند أشهر بسبب مشاكل بين القائمين عليه و الشركة التي تباشر أشغال البناء و التشييد، حيث اتهم أصحاب المشروع بتماطلهم في صرف المستحقات المالية للشركة و العمال .

هذا و تعرف مدينة تيزنيت في الآونة الأخيرة مجموعة من المشاريع من صنف السكن الاقتصادي و الإجتماعي ، الا ان أغلب هذه المشاريع عرفت التوقف بسبب مشاكل مختلفة .

و بالرغم من الإقبال الكبير على هذا النوع من السكن ، الا ان تلك المشاكل وتوقف المشاريع أو دخولها إلى دهاليز المحاكم

سبب نوعا من الخوف لدى المستفيدين ، خصوصا مع بعض الفضائح التي كانت قد عرفتها المدينة عن اختلالات واختلاسات تركت مجموعة من الضحايا بالعشرات يتخبطون في المحاكم .

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