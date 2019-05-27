هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”. وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والثاني بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقيتين بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، أولاهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووصع قواعد التعاون المتبادل، والثانية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الموقعتين بمراكش في 25 مارس 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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