إنزكان : طريقة جديدة لـ “لصوص” محطات النقل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

” يقدم لك المساعدة ويسرق ما بحوزتك” طريقة جديدة انتهجها عدد من اللصوص بمحطات نقل المسافرين بإنزكان .

فقد رصد مسافرون عدد من اللصوص بمحطة سيارات الاجرة بإنزكان، باتو متخصصين في سرقة المواطنين، بطريقة إحترافية، وهو ما تسبب لعدد من الضحايا بمشاكل، حينما يكتشفون أن اموالهم سرقت، وهم في الانتقال الى مدن أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر، بعدم وجود هاتف للاتصال بعائلاتهم أو أموال للعودة الى منازلهم.

و الطريقة المتبعة في السرقة، هو أن اللصوص، يختارون، ضحايهم من المواطنين، خصوصا في أوقات الدروة، حينما يكون نقص في أسطول سيارات الاجرة، في كل مساء، ويسألونك هل تريد مقعد في سيارة الاجرة ووجهتك، وبعدما تقبل العرض، يأخدون لك مكان، وبعد مخاولتك التوغل للسيارة، ومع الازدحام، ينشلون محفظتك او هاتفك.

وضعية تساءل المصالح الامنية بإنزكان ومعها جمعيات سيارات الاجرة بالمدينة، إعتبارا أن الامن يهتم بالسير والجولان والدوريات، دون وجود رجل أمن بداخل محطة الطاكسيات، كما السلطات المحلية بدورها عن طريق عناصر القوات المساعدة تهتم بالاسواق والباعة المتجولين وهم على الارصفة، وكأنها تراقبهم وهم في وضعية قانونية.

أما الجمعيات المهنية لسيارات الاجرة، فالسائقون او ” الكورتيا” لن يخفى عليهم ” اللصوص”، لكن الجميع تجاهل حق المواطن في توفير الحماية له في جسده وأمواله.

فالوضع يزداد سوءا بمحطة الطاكسيات بإنزكان، وجب معه تخصيص تغطية أمنية لأكبر محطة بجنوب المملكة.

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