روطاراكت أكادير يوزعون وجبات الإفطار على السائقين بالطريق السيار

أحمد وزروتي: هبة بريس

وزع نادي روطاراكت الشراع الأبيض، أزيد من 200 وجبة إفطار ، مغرب أمس الأحد 20 رمضان الأبرك، على سائقي السيارات والشاحنات الذين كانوا على سفر وتواجدوا في محطة الآداء أمسكروض آخر محطة بالطريق السيار باتجاه مدينة أكادير، في إطار عملية إفطار المسافر.

تأتي هذه العملية حسب تصريحات المسؤولين عن النادي لهبة بريس، في إطار البرنامج الذي سطره الأعضاء خلال الموسم الحالي، واهتماما بالسائقين العاملين في مجال نقل البضائع والسلع، والذين استفادوا من هذه العملية، حيث تم إفطار العديد منهم، إضافة إلى سائقي المركبات الصغيرة الذين لم يستطيعوا إدراك وقت الإفطار مع عائلاتهم أو في مكان تتوفر فيه مقاهي ومطاعم.

وسبق لذات النادي أن أطلق في بداية الشهر الفضيل، حملة لتوزيع القفف الرمضانية، والتي تحوي مجموعة من المواد الاستهلاكية التي تحتاجها الأسر الفقيرة في شهر رمضان، والتي استفاد منها مجموعة كبيرة من سكان الدواوير النائية بنواحي كل من أكادير وتارودانت، من أجل فك العزلة عنهم و إمدادهم بمساعدات غدائية تغطي البعض من احتياجاتهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0