بركان… عامل الإقليم مستاء من تدني مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الدراق

هبة بريس : وجدة

بعد عدة شكايات لمرتفقي مستشفى الدراق ببركان على تدني مستوى الخدمات الصحية ونقص في الموارد البشرية، راسل محمد علي حبوها عامل إقليم بركان المندوب الإقليمي للصحة بالمدينة القيام ببحث في الموضوع.

وحسب المراسلة الذي يتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، أن قسم الولادة بمستشفى الدراق، يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية، الشيء الذي لا يلبي حاجيات كل المرضى الوافدين على هذا القسم ، أيضا غياب بعض اطباء التخصص عن تأدية مهامهم بالمستشفى المذكور لتواجدهم بالمصحات الخاصة ، مما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية بهذا المستشفى، وخلق إستياء الساكنة المحلية.

وطالب عامل إقليم بركان من المندوب الإقليمي للصحة بإجراء بحث في الموضوع ، واتخاذ التدابير الكفيلة بأداء هذا المرفق الحيوي لمهامه على الوجه المطلوب ، خدمة المصالح العام، وموافاته بالناتج في اقرب الآجال .

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