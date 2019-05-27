رسميا .. رونار يعلن عن لائحة “أسود الأطلس” الأولية لـ “كان2019”

هبة بريس

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار الإثنين 27 ماي 2019 عن اللائحة الأولية للمنتخب الوطني الأول، الذي سيخوض تربصا إعداديا بالمركز الوطني لكرة القدم المعمورة بمدينة سلا انطلاقا من ثاني يونيو المقبل، وذلك استعدادا لنهائيات النسخة 32 لكأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019.

فيما يلي لائحة 27 لاعبا:

منير الكجوي (المحمدي)، بونو ياسين، التكناوتي أحمد رضى، المحمدي عبد العالي، داكوستا مروان، سايس غانم، يونس عبد الحميد، المتقي (بنعطية) مهدي، حكيمي أشرف، الأحمدي العروسي، أيت بناصر يوسف، بوربيعة المهدي، بوصوفة مبارك، بلهندة يونس، فجر فيصل، أمرابط نورالدين، زياش حكيم، مزراوي نصير، النصيري يوسف، بوفال سفيان، درار نبيل، حمدالله عبد الرازق، بوطيب خالد، باعدي عبد الكريم، حارث امين، إدريسي أسامة، الكعبي أيوب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0