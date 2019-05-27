من الناظور… ماء العينين تصف تصريحات الأغلبية الحكومية حول حراك الريف بالذل والعار

هبة بريس : وجدة

صرحت البرلمانية المثيرة للجدل أمينة ماء العينين في ندوة فكرية نظمتها الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بالناظور أول أمس السبت، ان النخب السياسية التي يعول عليها هي التي تستطيع إيجاد حلول في وقت الأزمات التي تمر منها البلاد وليس التي تؤجج الوضع مثل ما حدث خلال حراك الريف.

وأضافت كذلك، بأنها كانت اول برلمانية إنتقدت بلاغ الاغلبية الحكومية التي إتهمت نشطاء حراك الريف بالإنفصال في تدويناتها المتعددة على صفحات التواصل الاجتماعي ، واصفة خرجات زعماء احزاب الأغلبية لوسائل الإعلام آنذاك “بتصريحات الذل والعار”.

واكدت ماء العينين أن تصريحات الاغلبية الحكومة التي صدرت في حق نشطاء الحراك زادت من تأزيم الوضع بالريف وإشعال “العافية” أكثر من الوقت الذي كان عليها التدخل للبحث عن حلول لإخراج المنطقة من الإحتقان الذي كانت عليه .

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