فرق كلميمة والرشيدية وأمغى وميدلت تتألق في بطولة عصبة درعة تافيلالت للكرة الطائرة

سعيد وعشى – الرشيدية

شهدت قاعة الرياضات بمدينة الرشيدية مساء السبت 25 ماي الجاري نهائيات البطولة الجهوية لعصبة درعة تافيلالت للكرة الطائرة والتي عرفت تألق فرق كلميمة والرشيدية وأمغى وميدلت.

حيث استطاع صغار نادي الرياضات الرشيدية فرع كرة الطائرة من الفوز بالبطولة الجهوية على حساب صغار جمعية غريس للكرة الطائرة، في حين فاز بالبطولة الجهوية الخاصة بالفتيات نادي الرياضات الرشيدية على حساب جمعية الأطلس المتوسط للكرة الطائرة بميدلت.

وفي المباراة النهائية التي تابعها جمهور غفير من عشاق الفريقين تمكن فتيان جمعية غريس للكرة الطائرة من الفوز بالبطولة الجهوية لعصبة درعة تافيلالت(فئة الفتيان) بعد بفوزه على خصمه العنيد جمعية أمغى للكرة الطائرة بجولتين مقابل جولة واحدة .

واشرف في نهاية هذه المباريات المدير الجهوي لوزارة الشباب والرياضة بجهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الجماعي لملعب مولاي المهدي العلوي، واطر رياضية وتربوية على توزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة.

وأبانت كل الفرق (صغار – فتيات – فتيان ) التي شاركت في نهائيات البطولة الجهوية لعصبة درعة تافيلالت للكرة الطائرة على مستوى جيد ومتميز مما يستدعي من الجهات المسؤولة مواكبة وتشجيع هذه الفرق ماديا ومعنويا للعب الأطوار الطلائعية في البطولات الجهوية والوطنية .

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