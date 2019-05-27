الملك يبرق رئيسة جورجيا: “متمنياتنا لكم بدوام الصحة والسعادة”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا السيدة سالومي زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيدة سالومي زورابيشفيلي بدوام الصحة والسعادة، ولبلدها باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنني إذ أشيد بما تحققه جورجيا من انجازات هامة على درب التطور والتنمية الشاملة ، لأؤكد لكن حرصي على العمل سويا مع فخامتكن من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا، لما فيه صالح شعبينا “.

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