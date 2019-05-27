طقس الاثنين .. استمرار حرارة الطقس بعدد من مناطق المملكه

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم الاثنين 27 ماي، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبجنوب شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية محلية بكل من السواحل والسهول الأطلسية.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب غير المستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وستكون مصحوبة ببعض القطرات وبرعد محلي خلال الزوال، فيما سيظل الطقس مستقرا وصحوا نسبيا بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وبالسهول الوسطى، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة، جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى احيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات، ما بين 13 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فيما ستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و31 درجة بالمرتفعات، المنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 31 و37 درجة بالسايس، واللوكوس، وداخل منطقة طنجة، والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك في السهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 36 و40 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت وبأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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