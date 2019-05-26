صفرو تغرق في ” مستنقع الإجرام ” والظاهرة في تزايد

ع محياوي – هبة بريس

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تعيش ساكنة مدينة صفرو، حالة من الاحتقان ، بسبب إستفحال ظاهرة السرقة باستعمال العنف والسلاح الابيض بشكل كبير، في غياب تام للأمن .

عاصمة “حب الملوك” تشهد تنامي للعمليات الاجرامية بشكل ملفت نتيجة غياب الدوريات الامنية والمسؤولين الأمنيين بمفوضية الشرطة بصفرو الذين يفضلون الاستقرار بالعاصمة العلمية تاركين المدينة غارقة في مستنقع الإجرام.

وتسجل الساكنة ارتفاع عدد اللصوص والمجرمين الذين ينفذون عملياتهم تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الابيض حيث تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات بثت نوعا من الخوف واللاأمن بمدينة سمتها الأبرز انها هادئة وتحتاج للالتفاتة من طرف السيد المدير العام للامن الوطني من اجل اعادة الامور الى طبيعتها ومحاسبة كل من ثبت في حقه تقصير في اداء مهامه .

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