ضربات الترجيح تحرم النهضة البركانية من حلم كأس الكونفدالية

هبة بريس - القسم الرياضي

انهزم نهضة بركان في مباراة إياب نهائي كأس الكوفدرالية بهدف دون مقابل ليتعادل الفريقان في مجموع الفريقين بعدما سبق للفريق البركان أن فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد , قبل أن يعجز أبناء منير الجعواني في تجاوز ضربات الترجيح والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة 5 ل 3 .

ودخل الفريقان المباراة بالتشكيلة التالية حيث إعتمد أعلن كريستيان جروس على محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى وفي الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وفي الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما , أما في الهجوم فقد اعتمد على : محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن وحميد أحداد .

ومن جانبه، دخل منير الجعواني المباراة بالتشكيلة التالية : عبد العالي المحمدي في حراسة المرمى , أمام الدفاع فأشرك : محمد عزيز ويوسوفا دايو وعمر النمساوي وإسماعيل مقدم, فيما اقحم في خط الوسط: العربي الناجي وبكر الهلالي وأمين الكأس , والهجوم: لابا كودجو وسمير ويدار وحمدي العشير .

الشوط الأول انتهى سلبيا بدون أهداف بعدما عجز الزمالك عن اختراق صفوف نهضة بركان المنتشر بشكل جيد داخل رقعة الميدان , ورغم الفرص القليلة التي اتيحت للزمالك ونهضة بركان لم يستطع الفريقان افتتاح التسجيل .

وانتظر اصحاب الأرض الى غاية الدقيقة 55 ليسجل الزمالك الهدف الأول في المباراة عن طريقة ضربة جزاء نفدها محمود علاء بنجاح بعد العودة لتقنية “VAR” , وهو الهدف الذي حرك الألة الهجومية للنهضة البركانية والتي أحست بخطورة العودة للخلف , الشيء الذي أسفر عن هجمات خطية للكتيبة البرتقالية كادت تترجم لهدف التعادل لولا سوء الحظ , واستمر الضغط البركاني لأزيد من 10 دقائق قبل أن يعود التكافؤ ليسود اطوار اللقاء , وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تعرض لاعب نهضة بركان عمر النمساوي للطرد بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو التي ابانت عن لقطة زائدة من اللاعب كلفته مغادرة الميدان قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة ليتوجه الفريقان لضربات الترجيح .

وانتهت ضربات الترجيح بفوز الزمالك المصري بنتيجة 5 ل 3 ليتوج الفريق المصري بكأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه , في حين عجز النهضة البركانية عن تحقيق حلم التتويج بكأس الاتحاد الافريقي

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