سطات..قتيل وجريح في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن خروج سيارة خفيفة عن مسارها اليوم الاحد، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير عرفتها الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين سطات ومراكش.

وأضافت ذات المصادر أن الضحتين كانا على متن سيارة خفيفة قبل أن تنحرف الاخيرة عن مسارها الطبيعي مصطدمة بذلك بالاشجار متسببة في وفاة شخص واصابة مرافقه بجروح نقل على اثرها صوب المستشفى الحسن الثاني بسطات، في الوقت الذي وضعت فيه جثة الهالك مستودع الاموات.

الحادث الدموي خلف موجة حزن واستياء شديدين بين صفوف أقارب الضحيتين وساكنة المنطقة، في الوقت الذي انتقلت فيه عناصر الدرك الملكي ورجال السلطات المحلية إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع والاشراف على نقل الضحيتين على متن سيارة الاسعاف.

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