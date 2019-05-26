“شارة النصر ” وعفوية ولي العهد تُلهب مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو + صورة)

هبة بريس – الرباط

نال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اعجاب المغاربة حيث يظهر ولي العهد الامير مولاي الحسن وهو يظهر بعفوية كاملة امام الكاميرا ملوحا بيديه فيما يشبه “شارة النصر” .

وتفاعل عدد من النشكاء بموقع “فايسبوك” مع اللقطة منوهين بعفوية ولي العهد الذي ظهر بكل بهاء وشبابية امام عدسة الكاميرا .

وتعود اللقطة التي انتشرت بشكل سريع بالفضاء الازرق الى مراسيم استقبال البابا فرانسيس في القصر الملكي، حين كانت الكاميرات تستعد لتسجيل لحظات الإستقبال التاريخي لتلتقط لحظة عفوية لولي العهد بعدما مر خلف عمه الامير مولاي رشيد.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0