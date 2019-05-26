صفرو تغرق في “مستنقع الإجرام” في غياب تسمية الأمن

ع محياوي – هبة بريس

لا حديث خلال هذه الأيام بين سكان مدينة صفرو، إلا عن تنامي وتزايد ظاهرت السرقة بالمدينة، حيث عرفت المدينة تسجيل عدة حالات من الاعتداء على المواطنين وسرقة أغراضهم تحت تهديدات بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير.

،ظاهرة الإجرام تفشت بشكل مهول في صفرو لاحديث لسكان المدينة إلا عن ما مصير شريحة من المواطنين و فلدات أكبادهم، الذين يتجولون في شوارع وأزقة المدينة دون أمن ولا أمان في غياب تسمية الأمن ، فقدوا تقتهم في الأمن و عقبوا على ذلك بسبب تواجد المسؤولين الأمنين خارج أوقات عملهم بمدينة فاس بحكم مكان اقامتهم تاركين مدينة صفرو تغرق في مستنقع الإجرام

وحسب ما تؤكده ساكنة المدينة، فإن صفرو، أصبحت مدينة بدون أمن ولا آمان، حيث أضحت المدينة شبيهة بالمدن الكبرى المغربية من ناحية السرقات والإعتداءات بالأسلحة البيضاء.

وعلى إثر هذا التسيب الأمني فإن ساكنة مدينة صفرو تدق ناقوس الخطر، وتطالب المصالح الأمنة المختصة و على رأسهم المدير العام للأمن الوطني السيد” عبد اللطيف الحموشي ” بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ هذه المدينة من الاجرام ، وتوفير الحماية الكاملة لساكنة المدينة ، والتي أصبحت وكر للمجرمين والمنحرفين من أجل تنفيد عملياتهم الإجرامية دون تحريك ساكن من طرف المصالح الأمنية بالمدينة.

و أكدت الساكنة في تصريحات لـ ” هبة بريس ” أن مدينة صفرو في أمس الحاجة إلى دوريات أمنية وحملات تمشيطية واعتقالات واسعة روتينية للمجرمين والعصابات، وتطبيق أقصى العقوبات التي يفرضها القانون أثناء محاكمتهم .

السؤال المطروح ؟ ما هو موقف السيد ” عبد اللطيف الحموشي” المدير العام للأمن الوطني من تفشي ظاهرة السرقة والإعتداءات التي تطال المواطنين بالسلاح الأبيض ومطالب بفتح تحقيق.

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