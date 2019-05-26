توقعات: اليمين المتطرف بزعامة لوبن يتقدم على حزب ماكرون

هبة بريس - وكالات

أشارت التوقعات الأولية للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إRض) اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) إلى أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية في عموم أوروبا خسرت في انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن بنسب متفاوتة من دولة لأخرى. في المقابل، زادت النسب التي حصلت عليها بعض الأحزاب اليمينية والشعبوية.

ففي فرنسا تصدّر حزب التجمّع الوطني اليميني الشعبوي بزعامة مارين لوبن انتخابات البرلمان الأوروبي، بحسب استطلاعين أجريا لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في نتائج ستشكل إذا تأكدت خيبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للوحدة الأوروبية.

وأعطى استطلاعان أجراهما مركزا “إيفوب فيدوسيال” و”هاريس إنتراكتيف أجانس إيبوكا” التجمّع الوطني ما بين 24 و24،2 بالمائة من الأصوات يليه التحالف الوسطي لماكرون بنسبة تراوح بين 22،5 و23 بالمائة، فيما نال حزب الخضر ما بين 12 و12،7 متخطيا النسبة التي حققها في انتخابات عام 2014 حين نال 8،9 بالمئة.

أما في ألمانيا فقد حلّ التحالف المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، في المرتبة الأولى رغم خسارته الكبيرة مقارنة مع الانتخابات الماضية. كما خسر الاشتراكيون بشكل واضح، في حين حل الخضر في المرتبة الثانية. أما الشعبويون فقد حلوا في المرتبة الرابعة بحصولهم على 10,8% من الأصوات.

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