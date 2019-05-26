البام ينتقد تصويت الأغلبية ضد اعتماد حرف “تيفيناغ” في الاوراق النقدية

هبة بريس – الرباط

انتقد حزب الاصالة والمعاصرة على لسان رئيس فريقه بالغرفة الاولى (مجلس النواب) رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، التعديل الذي تقدم به فريق “البام” على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.

وجاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به ابودرار اشار فيه الى : “إن رفض الحكومة والأغلبية هذا التعديل، الذي كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي في جلسة عمومية بعدما تشبث به أيضا فريق البام بالغرفة الثانية، يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”، مضيفا “هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم اقراره إلى اليوم”.

واضاف ابودرار ان الحكومة بررت موقفها الرافض للتعديل ب “ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو ما اعتبره “عذرا واهيا يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف “تفينياغ” بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.

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