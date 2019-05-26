الجزائر: إحالة ملفي رئيسي وزراء سابقين للمحكمة العليا

ذكرت قناة النهار الجزائرية اليوم الأحد (26 مايو 2019) نقلا عن بيان للنيابة العامة أن النائب العام الجزائري أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.

وأفاد موقع صحيفة “الخبر” على الإنترنت نقلاً عن بيان صادر عن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بتحويل ملفات كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال (رئيسي الوزراء السابقين)، وعدد من الوزراء من بينهم عبد السلام بوشوارب وعمارة بن يونس إلى المحكمة العليا.

وبحسب “الخبر” فقد “تم الاستماع لهؤلاء من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في قضايا سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة”. وأضافت الصحيفة الجزائرية أن “مصادر أسرت يومها أن أغلب القضايا المتابعين فيها مرتبطة برجل الأعمال علي حداد الموقوف في سجن الحراش.

في غضون ذلك انتهت منتصف ليل السبت/ الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من تموز/ يوليو دون تقدم أي مترشح بحسب ما أوردت الإذاعة الرسمية اليوم الأحد. وبحسب المصدر ذاته فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق”، دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.

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