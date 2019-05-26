المغرب يتراجع عن اقتناء منظومة اس400 الجوية

قرر المغرب صرف النظر عن اقتناء منظومة حديثة للدفاع الجوي الروسي(اس 400) ،التي تعتبر من بين الأقوى والأكثر فعالية في العالم خلال الوقت الراهن، وذلك بسبب وجود مخاوف للمملكة من قانون “كاستا” الأميركي.

.ويعد قانون كاتسا هو اختصار لـCountering America’s Adversaries Through Sanctions Act، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يهدف إلى تعزيز الضغوط على خصوم الولايات المتحدة بهدف إبقاء الأمريكيين آمنين.

جاء ذلك في تقرير لمجلة “defensa.com” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الدفاعية، نشرته الجمعة 24 ماي الجاري بعنوان: “قانون كاتسا يدفع المغرب نحو سلاح الدفاع الجوي الأمريكي”.

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