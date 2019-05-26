أمن مديونة يشهر أسلحته لتوقيف شخص هدد عناصر الشرطة

هبة بريس ـ الرباط

اضطرت عناصر دورية للدراجين تابعة لمنطقة أمن مديونة، مساء أمس السبت، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك في تدخل لتوقيف مشتبه فيه عرض عناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان يقود دراجة ثلاثية العجلات بشكل يعيق حركية السير، غير أن هذا الأخير رفض الامتثال، حيث حاول تهديد عناصر الشرطة بعد أن تخلى عن دراجته، مما اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استخدامها.

وأضاف المصدر ذاته أن إشهار عناصر الشرطة لأسلحتهم الوظيفية قد مكن من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه، والذي تتواصل الأبحاث بشكل مكثف من أجل توقيفه بعد أن تم تحديد هويته بشكل دقيق.

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