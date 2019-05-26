إحالة ملفات 12 مسؤولا جزائريا على المحكمة العليا

هبة بريس ـ وكالات

أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيق الابتدائي لـ12 مسؤولا حكوميا سابقا، يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي، على المحكمة العليا، وفق ما كشف عنه المجلس اليوم الأحد في بيان له.

ويتعلق الأمر، وفق البيان، هؤلاء المسؤولين: عبد الغني زعلان – عمار تو – بوجمعة طلعي – كريم جودي – عمارة بن يونس – عبد القادر بوعزقي – عمار غول- عبد السلام بوشوارب – عبد القادر زوخ – محمد جمال خنفار – عبد المالك سلال – أحمد أويحيى.

وأوضحت النيابة العامة أن “المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه”.

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