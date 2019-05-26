فيسبوك” يغلق عشرات الصفحات لإعلاميين فلسطينيين

هبة بريس ـ وكالات

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، خلال اليومين الماضيين، صفحات العشرات من الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت أطر صحفية فلسطينية، في بيانات منفصلة، أن إدارة “فيسبوك” أغلقت وحذفت صفحات العشرات منهم “دون سابق إنذار في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية”.

بدورها، قالت كتلة الصحفي الفلسطيني التابعة لحركة “حماس”: إن “إدارة فيسبوك لم تتوان يوما في إظهار انحيازها المطلق لجانب الجلاد المتمثل في الاحتلال في مواجهة الضحية الفلسطينية.

وأضافت الكتلة في بيان لها: “تعمل باستمرار على محاربة المحتوي الفلسطيني والذي تجلى مؤخرا في اغلاق حسابات وصفحات الصحفيين الفلسطينيين بمجرد نشر اخبار الجرائم الصهيونية بأشكالها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني”.

كذلك، وصف التجمع الإعلامي الفلسطيني التابع لحركة الجهاد الإسلامي، إقدام “فيسبوك على إغلاق حسابات مئات الصحفيين الفلسطينيين، بأنها “هجمة شرسة” لمحارة المحتوى الفلسطيني.

واعتبر التجمع في بيان له، أن مثل هذه الإجراءات منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، وفيها رضوخ لمطالب الاحتلال الإسرائيلي الذي عجز عن إخماد وتغييب الصوت الفلسطيني بالرغم من حملات الاستهداف والملاحقة المتواصلة.

وأكد أن إجراءات إدارة “فيسبوك” الأخيرة، تعتبر تنكرا للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها تلك الإدارة نفسها والتي تقضي بإيجاد مساحات افتراضية واسعة ومزعومة لحرية الرأي والتعبير لكافة مستخدمي “فيسبوك”.

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