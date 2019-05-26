العثور على جندي جثة هامدة وسط منزله بالسمارة

هبة بريس ـ متابعة

قالت مصادر ان عددا من المواطنين عثروا على جثة جندي متعفنة بأحد المنازل، زوال أمس السبت بضواحي السمارة، بعد أن انبعثت من المنزل روائح كريهة.

وحسب ذات المصادر فالمتوفي هو جندي متقاعد من مواليد 1960 بطانطان، يقطن بالمنزل الذي يكتريه بأحد أحياء مدينة السمارة بمفرده.

وفور إخطارها، حلت عناصر السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، كما تم فتح تحقيق من أجل معرفة ملابسات الوفاة، وتم نقل جثة الجندي المتوفي إلى مستودع الأموات بمستشفى السمارة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0