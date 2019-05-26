كهربائيو سوس ينظمون مسابقة في حفظ و تجويد القرآن

هبة بريس : أكادير

نظم النادي الرياضي للكهربائيبن بسوس وبدعم من مجلس الاعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، أمس السبت، الدورة الاولى لمسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم،وذلك بقرية الكهربائيين بأكادير، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وحضر هذه المسابقة الدينية، عدد من موظفي و موظفات المكتب بالجهة”، وممثلي عن مجلس الاعمال الاجتماعية.

وجرى افتتاح هذا الحفل الديني، بآيات من الذكر الحكيم ، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى جو التباري والذي تم تأطيره من طرف لجنة تحكيم مكونة من اساتدة مختصة في علوم القرآن،

وتم تقسيم المتبارين إلى ثلاث فئات؛ حيث تلا كل متباري على مسامع اللجنة ما تيسر من الذكر الحكيم، ليتم بعد ذلك اختيار ثلاث فائزين من كل فئة.

وفي الأخير، جرى تسليم الجوائز على الفائزين من كل فئة، كما اختتم هذا الحفل القرآني، بالدعاء إلى الملك محمد السادس.

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