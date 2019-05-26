يوم إفريقيا: غوتيريس يدعو إلى شراكة فعالة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

هبة بريس ـ و م ع

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم السبت، الى شراكة فعالة وديناميكية وتكاملية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وأكد السيد غوتيريس، في رسالة وجهها بمناسبة “يوم افريقيا”، أن ” الاهتمام الذي يتم إيلائه للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بدأ يعطي ثماره”، مشددا على ضرورة الاعتماد على “هذه القواعد المتينة حتى يكون تعاوننا فعالا و ديناميكيا و تكامليا أكثر على أساس مبادئ امتلاك إفريقيا لمشاريع وللاحترام المتبادل والتكاملية والترابط”.

وأشار الأمين العام إلى أنه أعطى، منذ الشروع في مهامه سنة 2017، الأولوية للشراكة الاستراتيجية بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وقال “أنا فخور بأن أقول إن شراكتنا قطعت خطوة عملاقة”، مذكرا بإضفاء الطابع الرسمي على الندوات السنوية بين المنظمتين والأطر الجديدة المشتركة حول السلم والأمن والتنمية المستدامة وكذا التعاون من أجل عمليات دعم السلم التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن الأولوية المطلقة تكمن في القضاء على الفقر وهو مجال تعمل فيه الأمم المتحدة بتنسيق وثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل إدراج تعميم برنامج 2030 وأجندة 2063 في المخططات الوطنية للتنمية والاستفادة من الفرص الجديدة التي تمنحها منطقة التبادل الحر الخاصة بقارة إفريقيا.

كما أشاد باختيار الاتحاد الافريقي شعار “لاجئون ومرحلون.. نحو حلول مستدامة للمرحلين قسريا في افريقيا” لسنة 2019 ، مبرزا أن “طريقة التزام إفريقيا لصالح أمن وكرامة اللاجئين تعد مثالا بالنسبة للعالم أجمع”، وداعيا الى جعل الوقاية من الترحيل القسري والرد عليها عاملا محوريا لبرنامج التنمية المستدامة”.

و بخصوص النشاط المناخي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية التنسيق الوثيق بين المنظمة الأممية والاتحاد الإفريقي، معتبرا أن القارة الافريقية تساهم قليلا في التغيرات المناخية و تتعرض في بعض الأحيان الى النتائج الوخيمة المتولدة عنها.

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