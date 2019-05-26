جمعية أكدال تنظم مسابقة في تجويد القرآن لأزيد من 80 طفلا

هبة بريس - الدار البيضاء

في إطار أنشطتها الثقافية و الفكرية و الدينية، نظمت جمعية أكدال بسيدي مومن بالدار البيضاء احتفالية بمسجد الحي لتكريم الأطفال الحفظة و المجودين للقرآن الكريم من أجل تشجيع الناشئة على تلاوة كتاب الله و العناية بقواعده.

وعرفت المسابقة التي تحظى بعناية كبيرة من لدن لجنة الأنشطة الثقافية و التضامنية الخاصة بالجمعية، و التي يشرف عليها حسن طلحة و أنور ضروع، مشاركة مهمة لأطفال الحي و أولياء أمورهم المتتبعين لمسارهم في حفظ و تجويد القرآن الكريم و هي المشاركة التي فاقت كل التوقعات بترشح أزيد من ثمانين طفلا و طفلة.

و حسب بلاغ جمعية أكدال، فلجنة التحكيم أشرف عليها الأستاذ الباحث في الدكتوراه فضيلة إبراهيم ساجد خطيب و إمام المسجد الأعظم بسيدي يحيى الغرب و المزكى من المجلس العلمي الأعلى والمحاضر بمراكز إسلامية دولية بالاضافة إلى نخبة من الأساتذة الكبار.

و من جانبه عبر رئيس الجمعية، عثمان الودنوني عن بالغ سعادته بمسابقات الشهر الفضيل و لمساهمتها في تلقين القيم الفاضلة و مكارم الأخلاق لدى الناشئة، مؤكدا في سياق حديثه أن جميع مكونات و أسرة جمعية أكدال من أخوة و سكان الحي و سيدات فضليات و شباب متحمسون و مشرفين على اللجان توجهوا برعايتهم من أجل نجاح النسخة الأولى بشعار ” نبينا يعلمنا مكارم الأخلاق” كما شكر بالمناسبة جميع الساهرين على هذا التميز و تألق النسخة الأولى و خاصة السلطة المحلية و ممثليها و المجلس العلمي لمقاطعات سيدي البرنوصي و القيمين على تسيير المسجد المعروف في ” دوار الشلوح”.

و ختمت جمعية أكدال بلاغها للرأي العام الوطني بتأكيدها على تنظيم أنشطة متميزة لفائدة المرأة و الطفل و الشباب دون التفريط في مكونات اجتماعية أخرى في إطار الأهداف النبيلة للجمعية و التي تستمد استراتجيتها من الخطب و الرسائل الملكية السامية لعاهل البلاد الملك محمد السادس.

ويشار إلى أن جمعية أكدال جمعية حديثة الولادة، وبالرغم من ذلك أخذت على عاتقها مجموعة من المسؤوليات بحي أكدال بسيدي مومن بالدار البيضاء، عبر تدخلاتها في مناسبات عدة من أجل حل مشاكل النظافة بالحي والمنطقة عموما، إضافة إلى أمن الحي، عبر تنسيقها مع رجال الأمن الخاص وحثهم على التحلي بالمسؤولية الازمة من أجل حماية أغراض الساكنة وممتلكاتهم.

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