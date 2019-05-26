فاس.. اعتقال مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية

ع محياوي ـ هبة بريس

أفادت مصادر خاصة لـ ” هبة بريس ” أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمرت مساء أمس السبت 25 ماي الجاري، بوضع مستشار جماعي ” م – ب – ش ” بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب ينتمي الى حزب الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بنسودة

وأضافت المصادر ذاتها، أن سبب إعتقال المستشار الجماعي، جاء بسبب تنفيذه هجوم رفقة عائلته على دورية للسلطة المحلية من أجل منعهم من هدم بنايات عشوائية بدوار أولاد أمحمد.

و بتنسيق بين الدرك الملكي و النيابة العامة تم اعتقال المستشار الجماعي و ثلاث نساء من أفراد عائلته حسب ذات المصدر، فيما صدرت مذكرة بحث في حق شخصين لاذوا بالفرار بعد ان شاركوا في الهجوم على دورية السلطات المحلية مكان النزاع.

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