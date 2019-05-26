نساء “البام” تستنكرن عدم الانضباط للقوانين التي تؤطر النضال الحزبي

هبة بريس ـ الرباط

قالت منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة انها تتابع تداعيات بعض السلوكات التي طغت على البيت الداخلي للحزب و تفاجأت لبعض الخرجات الإعلامية غير الأخلاقية في حق مناضلات قياديات يعتبرن من المؤسسات المتشبعات بالحس النضالي العالي والمسؤول والمساهمات في بناء صرح الحركة النسائية بالمغرب

واستنكرت المنظمةة وبشدة عدم الانضباط للقوانين والأخلاق والأعراف التي تؤطر النضال الحزبي شاجبة جميع الممارسات المشينة، التي تضرب في الصميم الممارسة السياسية المسؤولة والحكيمة وتسيء للحزب

كما اعلنت المنظمة تضامنها الكبير مع المناضلة عائشة عز التي تعرضت للإساءة الجارحة وصلت حد الطعن في الشرف. معلنة تضامنها الكبير مع كل النساء المناضلات اللواتي تعرضن لإساءة مماثلة.

و تعلن إدانتها الشديدة لأسلوب التشهير والسب والمس بأعراض المناضلات كما تطالب بفتح تحقيق في واقعة الإساءة للمناضلات موضوع هذا البيان وإحالته على لجنة الأخلاقيات بالحزب لترتيب الأثر القانوني لذلك.

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