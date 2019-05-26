خبير سياسي : ثلاثة أسباب وراء استقالة المبعوث الأممي للصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد بودن الخبير السياسي ، إن استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية “هورست كوهلر”، تقف خلفها ثلاثة أسباب، قد يصح أحدها.

واشار ان السبب الاول تتعلق بالجانب الصحي وهو ما أعلن عنه، وأنه في مثل هذه الحالة يكون مقبولا التقدم بالاستقالة.

وتابع أن الأمر الثاني يتعلق بالعملية السياسية الخاصة بقضية الصحراء الغربية، وهو ما لم يعلن في بيان الأمم المتحدة، إلا أن كوهلر قد يكون شعر بعدم القدرة على تقديم أي جديد في الملف، خاصة بعدما تمكن من الوصول إلى مراحل المشاورات بين الطرفين، إلا أن بعض البوادر أشارت إلى صعوبات تواجهه بشأن تحديد موعد الجولة الثالثة من المشاورات بجنيف، وهو ما قد يكون دفعه إلى الاستقالة.

وتابع أن الأمر الثالث يتعلق بالنظرة الدولية والإقليمية لقضية الصحراء، خاصة في ظل التباين النوعي في الآراء كما هو الحال في عدم تطابق الرؤى الروسية والأمريكية والفرنسية.

واستطرد أن القرار الأخير 2468 حصل على دعم كبير من أعضاء مجلس الأمن، حيث دعمت الدول بشكل كامل جهود المبعوث الأممي.

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