البيجيدي يتهم السلطات بالتضييق على أنشطته الحزبية

هبة بريس ـ الرباط

اتهم حزب العدالة والتنمية القائد للإئتلاف الحكومي السلطات بالتضييق على أنشطته الحزبية في العديد من المدن.

وأكد محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن شبيبة “المصباح” لن تتوقف عن مواصلة اشتغالها بنفس الوتيرة رغم منع السلطات المحلية في العديد من الأقاليم لأنشطتها، قائلا: “هناك من تؤلمه وتيرة اشتغالنا، لكن أؤكد أننا لن نتراجع، بل سنواصل، وإذا تم منع نشاط، فليكونوا على يقين أننا سننظم عشرة أخرى منها”.

وقال الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية محمد أمكراز، إن “السلطات المحلية في العديد من مناطق المغرب، تحاصر أنشطة شبيبة العدالة والتنمية بدون مبرر، على عكس التوجيهات الملكية بفتح المجال أمام الشباب للانخراط في العمل السياسي”.

وحسب المسؤول الحزبي، فان أنشطة شبيبة الحزب تعرضت للمنع في عدد من أقاليم المملكة من طرف السلطات المحلية، كان آخرها، في مدينة إنزكان

وأوضح المتحدث، أن السلطات الادارية منعت، مساء أمس الجمعة، نشاطا شبابيا من تنظيم الحزب، مضيفا أنه “خلال اليوم السبت تم هدم خيمة تواصلية للشبيبة بمحلية منطقة بني هلال بإقليم سيدي بنور من طرف قائد المنطقة.

أمكراز ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ كشف أن منع أنشطة شبيبة الحزب يضاف إلى “عدة حقائق أخرى في عدد من المناطق في المملكة”، مضيفا أنه “لا يمكننا الصمت بشأن هذه الانتهاكات ”.

وشدد أمكراز، على أن هناك جهات “تؤلمها الحيوية التي تشتغل بها شبيبة “المصباح”، لكن يجب أن يكونوا مستعدين لكي يتألموا كثيرا، لأننا لن نتوقف عن هذا المسار، وإذا كانوا ينتظرون أن تتوقف الشبيبة عن أنشطتها فهم واهمون”، مردفا أن هذا المنع “يشكل تحديا حقيقيا لشبيبة العدالة والتنمية لكي تستمر في الاشتغال بقوة أكثر”.

وجدد أمكراز، التأكيد على أن “شبيبة العدالة والتنمية، هي تنظيم شبابي حيوي معروف لدى عامة الشعب المغربي بمبادراته النوعية واشتغاله في إطار القانون وتشبثه بثوابت الوطن وباحترامه للدستور، واشتغاله بالطرق التي تشتغل بها كل شبيبات العالم”، وتابع “لن نكون الاستثناء، بل ولن نتنازل عن حقنا المشروع في العمل في الفضاء العمومي، فهو الفضاء الطبيعي للإشتغال والتأطير السياسي الميداني”.

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