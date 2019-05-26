يونيسف توصي المغرب بوقف تشغيل الأطفال في المنازل

هبة بريس ـ الرباط

أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” فرع المغرب، بمجموعة من الإنجازات التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الطفل، غير أنها في المقابل سجلت تفاوتات على مستوى استفادة الأطفال في الوسطين القروي والحضري من الإنجازات المحققة في مجالي الصحة والتعليم بالخصوص.

ودعت المنظمة ضمن تصريح لممثلتها بالمغرب، بمناسبة اليوم الوطني للطفل الذي يصادف 25 من مايو من كل سنة، المملكة إلى وضع حد لتشغيل الأطفال في المنازل، وتمكينهم من كافة حقوقهم لحمايتهم من خطر تزويجهم وهم أطفال.

وتؤكد المنظمة ان المغرب بذل “جهودا مهمة من أجل تحقيق إصلاحات أثرت على نحو إيجابي في إعمال حقوق الطفل في البلاد”، مبرزة أمثلة من مجالي الصحة والتعليم.

ففي مجال الصحة، تسجل المنظمة انخفاض وفيات الأطفال الأقل من خمس سنوات بأكثر من 50% خلال الفترة بين عامي 2003 و2018، بحيث انتقل العدد من 47 إلى 22.16 وفاة لكل ألف ولادة.

بموازاة ذلك يسجل ارتفاع نسبة الولادات بمساعدة “accouchements assistés” بـ13 نقطة، بحيث انتقلت من 73.6% إلى 86.6% خلال الفترة بين عامي 2011 و2018.

أما في مجال التعليم فيؤكد المصدر أن المغرب قد وصل تقريبا إلى تحقيق معدل تمدرس شامل في المستوى الابتدائي، مشيدا في السياق بالوسائل المتاحة لتمكين أبناء المهاجرين من ولوج المدرسة المغربية.

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