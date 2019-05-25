نزار بركة :” مع الحكومة الحالية ..المغرب تفوق على الصين في هاته الأشياء !”

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال ان المغرب تفوق على الصين في مجموعة من الاشياء من خلال معطيات كشف عنها كتفوق المغاربة على الصينيين في اقتناء شقة بالديار الاسبانية والتجنيس حسب تعبيره .

واعتبر بركة الذي لازال يتحدث في هاته الاثناء من مساء اليوم السبت ببيت الصحافة بطنجة ان مهمة الحكومة اضحت هي الاجهاز على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة مما وسع الهوة داخل المجتمع المغربي وساهم في تفاقم مجموعة من الظواهر السلبية كالفقر والبطالة والاقصاء الاجتماعي لافتا ان كل ذلك دفع بالمغاربة الى سلك طريق الهجرة السرية حسب تعبيره .

وانتقد الامين العام لحزب الاستقلال السياسة الحكومية في المجال الاجتماعي سيما تلك المتعلقة بتسقيف اسعار المحروقات وارباح المدارس الحرة داعيا الى تحسين الدخل و تسريع الاستفادة من التغطية الصحية مما سيمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين .

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