أطباء عموميون بمصحات خاصة، واستنزاف لجيوب المرضى والوزارة في دار غفلون

أحمد وزروتي: هبة بريس

تعاني ساكنة أكادير من الجشع الغير مقبول الذي أصبح يقطن ويستشري بدماء الأطباء الإختصاصيين، عند بروز أي فرصة للانقضاض على جيوب المرضى الذين لا حول لهم سوى الإذعان ل” نصائح” أطبائهم ومن سلموا لهم مآسيهم الصحية.

فحسب روايات العديد من المرضى وأهاليهم لهبة بريس، فمجموعة من الأطباء الذين يعملون بالقطاع العمومي، يستغلون الأمل في الشفاء الذي ينشده كل عليل، ليوجهونهم لمؤسسات صحية خاصة، يعملون بها أيضا، لإجراء عمليات جراحية، قد تكون اضطرارية أو لا تكون، من أجل الربح المادي الذي توفره لهم هذه المصحات، علما أن، العمل بالمؤسسات الخاصة لأطباء القطاع العمومي، ممنوع منعا كليا حسب المذكرات الوزارية للوزارة الوصية في هذا الشأن.

من هنا يبرز الخلل الوظيفي الذي تعيشه وزارة الصحة في تتبع ما يقع داخل المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، والمفترض أنها الوصية الرسمية على كل ما يجري بداخلها.

أطباء أدوا القسم، لا يكثرتون بتاتا لأخلاقيات المهنة، يلزمون الحامل بالولادة القيصرية دون حاجتها إليها، يصفون أدوية غالية في الثمن تابعة لشركات معينة، مع توفر نظير أرخص، لا لشيئ سوى الاستفادة من السفريات التي توفرها لهم الشركة مجانا، يطالبون بتحاليل للدم والأنسجة في مختبرات خاصة توفر لهم العمولة بشكل دوري.

ويبقى المريض الذي يتوفر على تغطية صحية، الأكلة الدسمة لبعض الأطباء والمصحات، الذين يقومون بتجواله عبر جميع الأجهزة المتواجدة بالمصحة والمتواجدة بأمكنة أخرى، يأخدون عنها عمولات حسب عدد المرضى المتوافدين عليها.

يحكي أحد المرضى لهبة بريس، أن طبيبا بأحد المستشفيات العمومية، طلب منه أن يقتني بعض الأدوات الحديدية لتثبيتها في موضع الكسر الذي أصيب به على مستوى الورك، وألزمه بشرائه لدى شركة معينة بمبلغ 5000 درهم ليجري له العملية، غير أن المريض، وجد المستلزمات التي طالب بها الطبيب لدى شركة أخرى ب3500 درهم، لكن الطبيب رفض الأمر وأصر على “سلعة” تلك الشركة لهدف تعرفونه جميعا، مع تدرعه بأن يثق في عمل تلك الشركة.

هذه أمثلة من التجاوزات الخطيرة لبعض مهنيي القطاع الصحي التي تستوجب تدخلا للمسؤولين لردع مثل هذه الأمور التي تسيئ لمهنة شريفة وإنسانية يفترض فيها أن تعمل على مساعدة المريض دون التفكير في استنزاف جيبه.

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