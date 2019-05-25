نزار بركة : “حزب الاستقلال لا يستغل الدين في السياسة “

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال ان الدين الاسلامي وسيلة لتطوير المجتمع وتحرير الانسان ولايمكن استعماله في السياسة .

واضاف بركة الذي يتحدث في هاته الاثناء من مساء اليوم السبت 25 ماي ، ببيت الصحافة بطنجة ان حزب الاستقلال له قناعة راسخة باهمية الدين في الجانب الاخلاقي ، تماشيا مع مرجعية الحزب التي اسس لها المؤسس “علال الفاسي” .

واردف البركة انه لايجب باي حال من الاحوال استغلال الدين في قضاء مآرب سياسية او تحقيق مكاسب معينة ، بعيدا عن القضايا الوطنية الحقيقية حسب تعبيره .

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